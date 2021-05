Tragico incidente in moto a Milano Marittima, morto il 17enne Leonardo Mancuso



Non c’è stato nulla da fare per il 17enne Leonardo Mancuso, morto in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Milano Marittima. Il giovane, residente a Forlimpopoli, si è scontrato con un Suv mentre era in sella alla sua moto: con lui anche una ragazza, sua coetanea, che si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Ravenna. Sull’incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

