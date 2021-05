Tragico incidente stradale sulle strade dell’Umbria, muore una ragazza di 19 anni mentre va a scuola



Non c’è stato nulla da fare per la 19enne rimasta coinvolta in un tragico incidente questa mattina lungo la strada che collega Magione con Passignano sul Trasimeno. La giovane che si stava recando a scuola si è schiantata con la sua auto contro un albero. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118.

