Tragico schianto frontale tra auto e camion a Reggio Emilia, 22enne muore sul colpo



Fatale per il ventiduenne uno scontro frontale tra la sua vettura e un camion. La vittima dell’incidente infatti viaggiava al volante di una utilitaria, una veccia fiat punto usata per lavoro, quando, per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrato frontalmente con un tir che viaggiava lungo la direzione opposta di marcia.

Continua a leggere



Fatale per il ventiduenne uno scontro frontale tra la sua vettura e un camion. La vittima dell’incidente infatti viaggiava al volante di una utilitaria, una veccia fiat punto usata per lavoro, quando, per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrato frontalmente con un tir che viaggiava lungo la direzione opposta di marcia.

Continua a leggere

Continua a leggere