Treviso, bimbo cade nella buca mentre gioca nel parco: soccorso con l’eliambulanza



Il bambino è caduto in una profonda buca di aerazione mentre giocava con gli amichetti in un giardino pubblico del Trevigiano. L’incidente a Vittorio Veneto dove il piccolo è stato subito soccorso dal padre e poi dai vigli del fuoco intervenuti sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero.

