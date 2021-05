Treviso, non si lega al deltaplano e cade: muore istruttore 51enne, salva l’allieva che era con lui



Non avrebbe assicurato se stesso al deltaplano come invece ha fatto con l’allieva che si è lanciata con lui, il 51enne Federico Baratto, morto nel pomeriggio di sabato a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Il pilota è precipitato nel vuoto subito dopo il lancio, mentre la donna è finita su un albero uscendone miracolosamente illesa.

