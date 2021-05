Treviso, sfruttati e costretti a vivere in stanze senza finestre: due arresti per Caporalato



Sfruttavano decine di braccianti per pochi euro e li costringevano a vivere in una stanza senza finestre e servizi igienici: i carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia hanno eseguito a Treviso due arresti per Caporalato. Due cittadini di origine pakistana reclutavano operai loro connazionali per conto di alcune aziende del territorio.

Continua a leggere



Sfruttavano decine di braccianti per pochi euro e li costringevano a vivere in una stanza senza finestre e servizi igienici: i carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia hanno eseguito a Treviso due arresti per Caporalato. Due cittadini di origine pakistana reclutavano operai loro connazionali per conto di alcune aziende del territorio.

Continua a leggere

Continua a leggere