“Troppi rifiuti per AstraZeneca”: perché la Sicilia ora vuole vaccinare le isole e gli over 50



Al via da domani in Sicilia la prenotazione delle vaccinazioni per gli over 50 mentre dal weekend verrà avviata la campagna vaccinale di massa nelle isole minori a partire da Lampedusa e Linosa: è quanto ha comunicato oggi il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha aggiunto: “Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti, ma dobbiamo correre”. La “rottura” rispetto al piano nazionale perche “sono oltre 250mila le dosi di AstraZeneca non utilizzate e conservate nei nostri frigoriferi”.

