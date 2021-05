UE: “Il contratto con AstraZeneca resta in vigore fino alla consegna dell’ultima dose”



Dopo l’annuncio dato ieri che l’Unione Europea non rinnoverà il contratto con AstraZeneca oggi è arrivato un chiarimento: “La consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore con AstraZeneca è la priorità per noi. Il contratto resta in vigore fino alla consegna dell’ultima dose”.

