Un flirt tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, ex collega di trono? Risponde l’ex tronista



C’è un flirt in corso tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, ex compagni di trono a Uomini e Donne? Circolano da tempo in rete una serie di ipotesi relative a una possibile frequentazione tra i due. Ipotesi alle quali è Gianluca a rispondere per la prima volta: “È una ragazza bellissima. Mai dire mai”.

Continua a leggere



C’è un flirt in corso tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, ex compagni di trono a Uomini e Donne? Circolano da tempo in rete una serie di ipotesi relative a una possibile frequentazione tra i due. Ipotesi alle quali è Gianluca a rispondere per la prima volta: “È una ragazza bellissima. Mai dire mai”.

Continua a leggere

Continua a leggere