Un “radar pandemico globale” per prevenire un nuovo Covid: di cosa stiamo parlando



Il REgno Unito, in collaborazione con l’OMS, svilupperà un “radar pandemico”: lo scopo è quello di monitorare in tempi rapidi nuove varianti di coronavirus ma anche individuare velocemente nuove possibili minacce globali, affinché il mondo non venga “mai più colto alla sprovvista”.

