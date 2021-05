Un’altra pandemia gestita come il Covid non saremo in grado di affrontarla, dice Ilaria Capua



Secondo Ilaria Capua, direttore del Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, la storia ci insegna che un’altra pandemia dopo quella di Coronavirus arriverà e non saremo in grado di affrontarla se la gestiamo in questo modo: “Il tempo per invertire la rotta ce l’abbiamo, dobbiamo muoverci”.

