Università di Oxford: “Siamo molto lontani da un futuro senza mascherine e distanziamento”

“Ci sarà un futuro senza distanziamenti sociali e senza più mascherine, ma considerando una prospettiva globale siamo ancora molto lontani”: a sottolinearlo è il professor Andrew Pollard, a capo del gruppo di lavoro dell’Università di Oxford. Sulla stessa linea anche diversi scienziati italiani, per cui si potranno iniziare ad allentare alcune misure anti-contagio fondamentali, come appunto le mascherine e il distanziamento, solo dopo aver raggiunto l’immunità di gregge che, secondo i calcoli, dovrebbe accadere in autunno.

