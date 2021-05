Vacanze e Covid, come si viaggerà in Europa quest’estate



La stagione turistica europea è ancora in bilico, anche se la Commissione sta provando a rilanciarla accelerando sul ritorno dei turisti extracomunitari. Tutto dipenderà dalle regole che verranno adottate, in attesa del green pass che non ha ancora il via libera del Parlamento Ue. A ostacolare la ripartenza del turismo anche tra Paesi europei è la quarantena che viene spesso richiesta all’ingresso. La linea di Ursula Von der Leyen è chiara: trovare un approccio comune per affrontare il problema a livello europeo.

