Vaccinata con 4 dosi Pfizer per errore, il virologo Pregliasco: “Non corre alcun rischio importante”



Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, a Fanpage.it commenta il caso di Virginia, la studentessa di 23 anni di Massa Carrara a cui sono state somministrate erroneamente quattro dosi di vaccino anti Covid Pfizer in una singola iniezione, e che lui stesso seguirà nei prossimi giorni: “È molto probabile che non corra alcun rischio importante. Ci sono comunque già stati altri casi simili, solo in Germania ne sono stati registrati 8 in una Rsa, non c’è stato nessun effetto collaterale significativo. Speriamo che possa essere così anche in questo caso”.

