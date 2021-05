Vaccini Covid agli adolescenti, possibile ok Ema ad uso Pfizer dai 12 ai 15 anni già a giugno



Valentina Marino, direttrice medica di Pfizer Italia, ha annunciato che entro giugno potrebbe arrivare l’ok di Ema alla somministrazione del vaccino anti Covid ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni: “Dopo i teenager statunitensi, che saranno i primi ad essere vaccinati in tutto il mondo, in Europa ottimisticamente per giugno potrebbero esserci l’ok per l’estensione agli adolescenti”.

