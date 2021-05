Vaccini Covid, da lunedì 17 maggio al via le prenotazioni per i 40enni: l’annuncio di Figliuolo



Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha fatto sapere con una lettera alle Regioni che da lunedì 17 maggio si aprono le prenotazioni per il vaccino anti Covid anche per i nati fino al 1981, quindi per gli over 40. Viene tuttavia raccomandato di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili e per le classi di età superiori ai 60 anni che ancora non dovessero essere stati vaccinati.

Continua a leggere



Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha fatto sapere con una lettera alle Regioni che da lunedì 17 maggio si aprono le prenotazioni per il vaccino anti Covid anche per i nati fino al 1981, quindi per gli over 40. Viene tuttavia raccomandato di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili e per le classi di età superiori ai 60 anni che ancora non dovessero essere stati vaccinati.

Continua a leggere

Continua a leggere