Vaccini Covid, dissequestrato lotto AstraZeneca sequestrato a marzo: nessuna anomalia



In corso in tutto il territorio nazionale le operazioni di dissequestro e restituzione dei vaccini anti-Covid AstraZeneca, lotto ABV 2856, sequestrati lo scorso marzo. Il via libera arrivato dopo l’esito degli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa, eseguiti dall’Istituto nazionale per la salute pubblica Olandese e dal Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità di Roma.

