Vaccini Covid, Figliuolo richiama le Regioni: "Seguire il piano, basta annunci non coordinati"



Il commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo ha scritto alle Regioni per ribadire l’importanza degli obiettivi del piano nazionale vaccini Covid nel proteggere soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità: “Tale focus appare un po’ perso di vista, nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza”.

