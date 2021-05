Vaccini Covid, in arrivo la terza dose: si farà dai medici di base



Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che “sarà molto probabile dover ricorrere ad una terza dose come richiamo necessario, eventualmente potranno esserci modifiche dei vaccini per poter coprire meglio alcune varianti e che le inoculazioni verranno fatte dai medici di base. Le mascherine? Bisogna avere una cautela in più”.

