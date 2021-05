Vaccini Covid in vacanza, l’idea del governo dell’iscrizione temporanea alle Asl



Per le somministrazioni delle secondi dosi di vaccini anti-Covid in vacanza il governo starebbe pensando a un piano che prevede domiciliazione provvisoria e comunicazione all’Asl nei territori di arrivo. Si parla di un cambio di domiciliazione provvisorio che dovrebbe avere durata non inferiore alle tre settimane.

