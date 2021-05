Vaccini Covid, over 50 da oggi potranno prenotarsi in tutta Italia



La struttura commissariale ha disposto da oggi, 10 maggio, l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-Covid per i nati fino al 1971. “Da lunedì cominceranno le prenotazioni per gli over 50. Siamo in un tunnel e stiamo lentamente cominciando a intravedere la luce”, ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo facendo il punto della situazione sulla campagna vaccinale.

Continua a leggere



La struttura commissariale ha disposto da oggi, 10 maggio, l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-Covid per i nati fino al 1971. “Da lunedì cominceranno le prenotazioni per gli over 50. Siamo in un tunnel e stiamo lentamente cominciando a intravedere la luce”, ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo facendo il punto della situazione sulla campagna vaccinale.

Continua a leggere

Continua a leggere