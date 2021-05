Vaccini in vacanza, i farmacisti scendono in campo: “Disponibili ad aiutare, ma servono le dosi”



Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini farmacisti Italiani (Fofi), a Fanpage.it sulle vaccinazioni anti Covid in farmacia: “In tutta Italia almeno 12mila farmacie hanno aderito all’iniziativa. Vaccini in vacanza? Dico solo al commissario Figliuolo che se ha bisogno delle farmacie e se le Regioni hanno dosi da dare noi siamo a disposizione. Certo, bisognerà attivare velocemente il Fascicolo elettronico sanitario in maniera che le Regioni stesse si possano parlare altrimenti il pericolo è di avere un sistema monco che rischia di riverberarsi negativamente sul cittadino”.

