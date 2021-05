Vaccini in vacanza, le Regioni scavalcano Figliuolo con accordi bilaterali



Molte regioni spingono per i Vaccini anti covid in vacanza per chi si sposta nel periodo estivo e alcune sono andate anche oltre scavalcando lo stesso Commissario Figliuolo con accordi bilaterali. È il caso di Liguria e Piemonte ma altre sono pronte a mobilitarsi anche se le difficoltà logistiche appaiono molto complesse per essere risolte in così poco tempo.

