Vaccino Covid AstraZeneca anche agli under 60: la proposta del commissario Figliuolo



Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha annunciato di star valutando di estendere l’uso del vaccino AstraZeneca anche agli under 60, nonostante la raccomandazione di uso preferenziale per la fascia d’età superiore ai 60 anni: “L’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”.

