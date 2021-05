Vaccino, Locatelli: “L’Italia è nei primi 10 Paesi al mondo per numero di dosi somministrate”



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità: “L’Italia è nei primi 10 Paesi al mondo per numero di dosi somministrate”. E sul coprifuoco: “Credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti più in là. Poi se saranno le 23 o le 24 è scelta che spetta al governo”.

