Vaccino Pfizer ai bambini tra i 2 e gli 11 anni: ecco quando potrebbe arrivare l’ok dell’EMA



L’approvazione del vaccino a mRna Pfizer BionTech per le fasce d’età 2-5 anni e 5-11 anni potrebbe arrivare già nel mese di settembre, in concomitanza con l’inizio di un nuovo anno scolastico. Tra ottobre e dicembre invece è atteso un pronunciamento per la fascia d’età dei più piccoli, dai 6 mesi ai 2 anni.

Continua a leggere



L’approvazione del vaccino a mRna Pfizer BionTech per le fasce d’età 2-5 anni e 5-11 anni potrebbe arrivare già nel mese di settembre, in concomitanza con l’inizio di un nuovo anno scolastico. Tra ottobre e dicembre invece è atteso un pronunciamento per la fascia d’età dei più piccoli, dai 6 mesi ai 2 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere