Valentina Ferragni: “Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti e la malattia si fa sentire”



La sorella di Chiara Ferragni è tornata a parlare dei suoi scompensi ormonali e delle problematiche legate all’insulino-resistenza su Instagram. Valentina si è mostrata in tutta la sua bellezza, fiera dei suoi brufoli e orgogliosa dei piccoli passi in avanti quotidiani. Ma ha confessato: “Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti e la mia problematica si fa sentire”.

