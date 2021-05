Vandali gli uccidono milioni di api: apicoltore raccoglie 54 mila euro di sottoscrizioni



Mattia Landra, apicoltore piemontese di 33 anni, mercoledì ha scoperto che qualcuno aveva distrutto le sue 70 arnie e ucciso milioni di api: ha lanciato un appello su Go Found Me e raccolto in soli due giorni 54 mila euro di sottoscrizioni da tutta Italia.

