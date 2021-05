Varezze, bimbo di 4 anni perde l’equilibrio e cade sugli scogli: ricoverato in codice rosso



Un bimbo di appena 4 anni è caduto sulla scogliera di Varezze, in provincia di Savona, dopo un volo di 3 metri. Il piccolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Gaslini in codice rosso ma è stato fortunatamente cosciente durante tutto il viaggio. Le sue condizioni di salute non preoccupano il personale sanitario.

