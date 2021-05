Vaticano, il ‘vaccino sospeso’ permette la vaccinazione di altri 300 poveri



Domani mattina nella Aula Paolo VI, altre 300 persone senza fissa dimora, fragili e vulnerabili saranno vaccinate. Prosegue dunque con adesioni al di là delle attese la campagna del “vaccino sospeso” che ha già permesso di aiutare Paesi in netta difficoltà per la pandemia come l’India e la Siria.

