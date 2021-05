Veneto prima regione ad approvare gli allevamenti di insetti: “Perfetti per uno snack”



Il Veneto diventa la prima regione in Italia a riconoscere gli allevatori di insetti come imprenditori. Il primo passo per far partire l’industria degli insetti è stato fatto. Padova in prima linea con specialisti, ricercatori, associazioni di categoria e “know how”. C’è già chi mangia larve e grilli grazie all’e-commerce.

Continua a leggere



Il Veneto diventa la prima regione in Italia a riconoscere gli allevatori di insetti come imprenditori. Il primo passo per far partire l’industria degli insetti è stato fatto. Padova in prima linea con specialisti, ricercatori, associazioni di categoria e “know how”. C’è già chi mangia larve e grilli grazie all’e-commerce.

Continua a leggere

Continua a leggere