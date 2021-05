Venezia, danno fuoco alle casette di un ricovero per gatti: arrestati due 20enni



Sono stati colti in flagrante mentre davano fuoco ad alcune casette per il ricovero di randagi costruite dai volontari in una colonia felina. Tre ragazzi, di cui uno 17enne, sono stati fermati dalle forze dell’ordine. I giovani sono accusati di aver commesso simili reati anche nel corso del 2020.

