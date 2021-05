Venezia, motociclista si schianta contro un tir lungo l’A22: muore ex Alpino paracadutista



Ruggero Vettorello, 61 anni, viveva con la moglie Noale: in pensione da 10 anni, era stato anche in missione all’estero. Ieri si trovava a bordo della sua Harley Davidson quando ha tamponato l’autoarticolato che lo precedeva. Purtroppo le ferite nello scontro sono risultate troppo gravi e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

