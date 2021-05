Viagra negli integratori: il Ministero della Salute richiama due prodotti contenenti Sildenafil



Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ha segnalato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi – RASFF, la presenza di Sildenafil, la sostanza non consentita negli integratori alimentari, nei due prodotti, venduti anche in internet. Si tratta di ForzaPiù formula extra forte e Potenza Max ginseng complex.

Continua a leggere



Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ha segnalato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi – RASFF, la presenza di Sildenafil, la sostanza non consentita negli integratori alimentari, nei due prodotti, venduti anche in internet. Si tratta di ForzaPiù formula extra forte e Potenza Max ginseng complex.

Continua a leggere

Continua a leggere