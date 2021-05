Visite nelle Rsa, via libera dopo oltre un anno di stop: Speranza firma l’ordinanza



Okay alle visite nelle Rsa. Una misura attesa da tempo da parenti ed amici degli ospiti delle strutture residenziali. L’annuncio è del ministro della Salute Roberto Speranza. Fino a questo momento la regola era che gli ingressi fossero interdetti e che i direttori sanitari potevano aprire se la situazione non era a rischio o comunque in casi eccezionali. Ecco come cambiano le cose.

