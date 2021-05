Vittoria figlia di Emanuele Filiberto sarà la prima donna a guidare i Savoia, ma è scontro in famiglia



Vittoria Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, è per il giudice di Amici di Maria De Filippi il futuro del casato dei Savoia. “È vero, non c’è più la monarchia. Ma io ho grandi aspettative per quanto potrà fare mia figlia”, queste le sue parole al Corriere della Sera. La giovane ragazza succederà al padre, dopo che nel 2020 è stata abolita la Legge Salica. La decisione ha generato un duro scontro tra Savoia e i duchi d’Aosta arrivato perfino sul New York Times.

