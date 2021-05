Vittoria per Brad Pitt su Angelina Jolie, avrà la custodia congiunta dei figli



Il tribunale ha dato ragione a Pitt nella battaglia per l’affidamento dei sei figli della ex coppia. Angelina Jolie aveva accusato Pitt di violenza domestica, ma il giudice (da lei ritenuto non imparziale) ha rifiutato di far testimoniare i ragazzi contro il padre e ha decretato che dovranno dividere il tempo con entrambi i genitori.

