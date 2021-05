“Voglio salvarmi da una situazione politica difficile”, l’intervista a Moussa, il migrante suicida



In un video del 2017, anno del suo arrivo in Italia, Moussa Balde si racconta. Racconta il suo sogno, quel sogno che si è bruscamente interrotto nel Paese che aveva scelto come la sua seconda casa. Il giovane era stato aggredito a Ventimiglia e poi rinchiuso nel centro per i rimpatri di Torino perché senza documenti. Lì, domenica, si è impiccato.

