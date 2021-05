“Voli cancellati con la scusa della pandemia”: Antitrust multa EasyJet per 2,8 milioni di euro



L’Antitrust condanna EasyJet a pagare 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette”. Secondo l’ente, la compagnia aerea avrebbe cancellato alcuni voli a causa della pandemia senza offrire spiegazioni dettagliate ai passeggeri. Inoltre i viaggiatori sarebbero stati rimborsati in voucher invece che in denaro.

Continua a leggere



L’Antitrust condanna EasyJet a pagare 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette”. Secondo l’ente, la compagnia aerea avrebbe cancellato alcuni voli a causa della pandemia senza offrire spiegazioni dettagliate ai passeggeri. Inoltre i viaggiatori sarebbero stati rimborsati in voucher invece che in denaro.

Continua a leggere

Continua a leggere