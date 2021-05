Zahira, giovane trans aggredita in un locale di Catania: “Mi pestava e nessuno mi ha aiutata”



Zahira, transessuale catanese di 21 anni è stata aggredita in un locale in pieno centro. È bastato uno sguardo di troppo per essere attaccata dal suo aggressore. Mascella rotta, tendini degli occhi rotti e occhio destro gonfio. Svenuta a terra e lasciata lì da sola, senza nessun aiuto. Un fatto che ferisce non solo fisicamente ma soprattutto dentro l’anima.

