Zambon, ex ricercatore dell’OMS: “Il nostro report sul covid ritirato per pressioni dei cinesi”



Francesco Zambon, ex funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che scrisse il rapporto, poi ritirato, in cui definiva ‘improvvisata’ la prima risposta italiana all’emergenza Covid. “Ogni parola era verificata. Ma nessuno ha messo in dubbio le qualità scientifiche del lavoro, il problema è stato politico: come emerge dagli atti della procura di Bergamo, dalle chat, dalle mail, il report è stato ritirato per pressioni cinesi, principalmente”.

Continua a leggere



Francesco Zambon, ex funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che scrisse il rapporto, poi ritirato, in cui definiva ‘improvvisata’ la prima risposta italiana all’emergenza Covid. “Ogni parola era verificata. Ma nessuno ha messo in dubbio le qualità scientifiche del lavoro, il problema è stato politico: come emerge dagli atti della procura di Bergamo, dalle chat, dalle mail, il report è stato ritirato per pressioni cinesi, principalmente”.

Continua a leggere

Continua a leggere