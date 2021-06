“A ereditare la tenuta di Al Bano sarà solo Bido, figlio di Loredana Lecciso”, Carrisi fa chiarezza



Al Bano Carrisi fa chiarezza in merito alle indiscrezioni circolate a proposito della tenuta di Celino San Marco, che avrebbe disposto di lasciare in eredità unicamente al figlio Bido, nato dal legame con Loredana Lecciso. “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”, spiega l’artista.

