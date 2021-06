Abbattuto un cinghiale gigante a Terni: pesava più di duecento chili



In provincia di Terni è stato abbattuto un cinghiale da record: pesava 206 chilogrammi. L’esemplare è stato preso dopo la denuncia di alcuni agricoltori locali, con l’autorizzazione dell’Atc di Terni. I due protagonisti sono Alessandro e Matteo, che nella vita fanno il giardiniere e il falegname, ma nel tempo libero cercano “di dare una mano ai proprietari dei fondi agricoli che subiscono danni in serie per gli animali selvatici”.

