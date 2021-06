Accessorize chiude tutti i suoi negozi: oltre 70 lavoratori rischiano di restare senza lavoro



La denuncia dei sindacati. Sciopero fino al 13 giugno, chiesta una convocazione al ministero dello Sviluppo economico. Il marchio non sparirà dall’Italia, dove continuerà a vendere attraverso il canale e-commerce e piccoli sub-franchising, ma chiude i negozi. Proprio come è accaduto già per i Disney Store.

Continua a leggere



La denuncia dei sindacati. Sciopero fino al 13 giugno, chiesta una convocazione al ministero dello Sviluppo economico. Il marchio non sparirà dall’Italia, dove continuerà a vendere attraverso il canale e-commerce e piccoli sub-franchising, ma chiude i negozi. Proprio come è accaduto già per i Disney Store.

Continua a leggere

Continua a leggere