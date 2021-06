Aka7even si è diplomato: “Studiavo nel van tra un firma copie e l’altro”



Anche Luca Marzano, in arte Aka4even, ha conseguito il diploma di maturità. Come il suo ex collega di Amici Tommaso Stanzani, anche per Aka è arrivato il momento degli esami di Stato, che ha superato studiando in viaggio tra una tappa e l’altra del suoi tour instore in giro per l’Italia. Il cantante partenopeo lo ha fatto sapere senza troppi fronzoli via Twitter, restando tuttavia concentrato sul suo successo artistico, trainato dai numeri di “Loca” non solo in streaming ma anche in radio.

