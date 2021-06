Alena Seredova, è sempre guerra fredda con Ilaria D’Amico: la replica su Instagram



Nel corso di un ask su Instagram, Alena Seredova ha confermato il suo “no” a una eventuale famiglia allargata con il suo ex marito Gianluigi Buffon e la sua attuale compagna, Ilaria D’Amico: “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente”.

