Alessandra Mastronardi svela quando ci saranno le nozze con Ross McCall



Alessandra Mastronardi non è in procinto di sposarsi con il suo compagno Ross McCall. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due avrebbero dovuto pronunciare il fatidico “sì” ad agosto, ma l’attrice in un’intervista ha dichiarato che nonostante la proposta ci sia stata, i due stanno valutando quando celebrare questo evento così importante.

