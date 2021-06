Alessandra uccisa dal marito: “Voleva 200 euro per farmi vedere mio figlio e ho perso la testa”



La testimonianza di Yassine Erroum durante il trasporto in ospedale (l’uomo aveva riportato alcune ferite durante l’aggressione alla moglie di sabato). La ex moglie 25enne gli avrebbe chiesto dei soldi per fargli vedere il figlio di 1 anno e mezzo. L’uomo avrebbe perso la testa per poi colpirla a coltellate davanti al bambino, un’amica della vittima e la sua stessa compagna.

