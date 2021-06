All’ARENA MILANO EST arriva la musica live. Il 22 giugno si comincia con Angelica

Sotto i riflettori del polo socio-culturale all’aperto, i martedì sono all’insegna dei cantautori italiani, tra emergenti e cult. Primo appuntamento con Angelica Schiatti, che presenta il suo secondo album da solista. Ma non è sola: in apertura un mix musicale degli Aquarama.

“Storie di un appuntamento”, all’Arena Milano Est, il 12 giugno alle 21.30. Ex dei Santa Margaret, Angelica Schiatti porta live sul palco il suo secondo album da solista (Carosello Records). Originaria di Monza (Milano), a 12 anni viene fulminata dalla musica, grazie a un incontro fortuito con le canzoni dei Beatles. Incomincia così il suo viaggio nel tempo e nella musica. Mentre esplora epoche e generi, si avvicina alla chitarra da autodidatta e da lì in poi è un’escalation. Dalle serate nei locali, come leader dei Santa Margaret passa a grandi palchi, festival musicali, tour, premi e colonne sonore del cinema. Si stacca infine dalla band per seguire un suo percorso personale e, nel 2019, inaugura la carriera da solista con l’album “Quando finisce la festa”. Dopo varie collaborazioni e alcuni singoli, ecco “Storie di un appuntamento”. Dedicato, come spiega, “a tutti quegli errori che pensavo fossero del cuore e invece erano solo della testa”. Cantautrice dalla rara sensibilità e dal sound raffinato e inconfondibile, Angelica dichiara nelle sue canzoni un amore sconfinato per la melodia all’italiana, nel solco dei migliori Anni ’60, tratteggiando così quel mondo sonoro dalla patina vintage e dai colori pastello, che da sempre la caratterizza.

L’opening del concerto all’Arena Milano Est è affidato agli Aquarama, band di altissima caratura, apprezzata in Italia e all’estero per il suo sound caleidoscopico e l’artwork vivace. Interpreti di quello che definiscono “un incontro tra i ritmi dei groove della musica nera e le melodie pop Anni’60”, sul palco proporranno un mix unico di rock Anni ‘70, ritmi afro-tropicali e pop.

Dalle 19.30, possibilità di aperitivo con dj set a cura di Daniela Lapegna. Pre-opening concerto a cura di Gaspare Pellegatta

DA SAPERE

-Inizio spettacolo dalle ore 21.30, costo 13 euro. All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

800 posti a sedere (per norme anti-Covid ridotti a 400/500, secondo pianta dinamica)

1 schermo esterno 14mx6m

6 toilette a uso esclusivo

