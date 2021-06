“Altro che radical chic”, Alba Parietti si infortuna il piede a Ibiza e lo mette nel secchiello



Un piccolo infortunio a Ibiza e Alba Parietti si trasforma in “superficial cafone”, infilando il piede nel secchiello del ghiaccio per alleviare il dolore. La showgirl è da quasi una settimana in vacanza con l’amica Paola Barale. Lì le due “Thelma e Louse” hanno incontrato Mahmood, Mario Balotelli, il fratello Enock Barwuah, Claudio Lippi…e qualche critica per alcune foto definite “troppo sexy”.

